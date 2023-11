China schafft offenbar Kehrtwende bei CO2-Ausstoß

In Debatten rund um das Abwenden des Klimawandels fällt meist das Argument China - solange in dem Land mit dem größten Anteil des CO₂-Ausstoßes nichts besser werde, seien Einsparmaßnahmen woanders nur mäßig wirksam, so das fadenscheinige Argument. Auch wenn die Emissionen tatsächlich in diesem Jahr noch ansteigen werden, dreht die Kurve wohl im kommenden Jahr wieder nach unten.