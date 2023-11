Edelfans Alaba und Sabitzer sahen Raimann-Erfolg

Für den in Steinbrunn im Burgenland aufgewachsene Left Tackle schloss sich in Deutschland ein Kreis, vor zehn Jahren hatte er in London sein erstes NFL-Spiel im Rahmen der „International Series“ live im Stadion gesehen. „Jetzt einen Sieg in der NFL in einem deutschen Stadion zu feiern, das ist einfach unbeschreiblich. Ich kann es gar nicht in Worte fassen.“