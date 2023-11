Ringer-Bundesliga geht bei Ragginger nebenher mit

Knapp, aber doch sicherten sich die Ringer des AC Wals in der Bundesliga am Samstag den Finaleinzug. Gegen KSK Klaus war es ein offener Schlagabtausch, den die Walser am Ende mit 30:28 für sich entscheiden konnten. Christoph Burger zog sich bei der 1:3-Niederlage ein Cut am Auge zu, nachdem Markus Ragginger seinen um 20 Kilogramm schwereren Gegner mit 11:0 von der Matte gefegt hatte.