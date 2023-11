„Uns hat in vielen Bereichen sehr viel gefehlt“

Thomas Sageder (LASK-Trainer):

„Eine verdiente Auswärts-Niederlage. Wir haben uns viel vorgenommen und wollten den Block nach der letzten Länderspielpause mit einem Sieg krönen. Es hat sehr viel gefehlt, Blau Weiß wollte den Sieg mehr. Vielleicht hätte ich ein paar Frische mehr bringen sollen. Ich hatte das Gefühl, dass wir nicht auf 100 Prozent gefahren sind, sondern nur auf 95 Prozent. Wir waren nicht so giftig und spritzig, wie es in so einem Derby nötig wäre. Irgendwo hat in vielen Bereichen heute sehr viel gefehlt. Man hat heute schon gesehen, dass uns der Kapitän (Anm.: Robert Zulj) gefehlt hat.“