Derby! BW Linz gegen den LASK ab 14.30 Uhr LIVE

Der LASK kann mit viel Optimismus ins zweite Oberösterreich-Saison-Derby am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den Stadtrivalen Blau-Weiß Linz gehen. Mit dem 3:0 gegen Union Saint-Gilloise in der Europa League wurde am Donnerstag auch das dritte Pflichtspiel en suite erfolgreich gemeistert. „Wir haben einen guten Lauf“, betonte Offensivspieler Sascha Horvath. Der Aufsteiger hat den nicht, steht mit einem Plus von zehn Punkten auf das Schlusslicht als Zehnter aber trotzdem gut da.