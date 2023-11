Wiener IS-Anhänger radikalisierte sich in Moschee

Der 17-jährige Anhänger der radikal-islamistischen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS), der eigenen Angaben zufolge am 11. September am Wiener Hauptbahnhof einen Terror-Anschlag verüben wollte, war hochgefährlich. Wie ein Islamismus-Screening ergeben hat, befand er sich in einem „fortgeschrittenen Radikalisierungsprozess“ und war wohl ein potenzieller Selbstmord-Attentäter.