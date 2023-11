Gegen das Vergessen

Es war eine Woche des wichtigen Gedenkens. Die Schrecken der Novemberpogrome vor 85 Jahren, der Hitlerputsch vor 100 Jahren, dessen Scheitern den dunklen Lauf der Geschichte dennoch nicht aufhalten konnte . . . Blicke zurück in die Vergangenheit, stets gepaart mit der Wachsamkeit für die Gegenwart und Zukunft. Und das in einer Zeit, in der die Folgen der Geschichtsvergessenheit so deutlich zu spüren sind.