SPÖ-Chef Babler: Faschingswecken in Altrosa

Dass der neue SPÖ-Chef Andreas Babler seinen Forderungskatalog für eine Reform der Republik am Grazer Parteitag der „alten Tante SPÖ“ just zu Faschingsbeginn am 11.11. um 11.11 Uhr präsentiert, hat schon etwas von Realsatire an sich. Dabei sind seine Forderungen durchaus ernst zu nehmen und diskussionswürdig.