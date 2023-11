Nach Entlassung aus Haft: Bursche raubt Trafik aus

Nachdem er gerade wegen eines Überfalls in Haft gewesen war, hat ein Bursche (16) in Wien erneut einen Raub begangen. Kaum aus dem Gefängnis entlassen, bedrohte er Donnerstagabend eine Trafikantin in Ottakring mit einem Messer und flüchtete mit Bargeld aus der Kassa sowie einigen Zigarettenpackungen. Der Verdächtige konnte aber rasch geschnappt werden, weil er erst vor einigen Tagen eine ähnliche Tat mit demselben Gewandt begangen hatte.