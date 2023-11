„Wer diese Reise auf sich nimmt, hat keine Wahl“

Es prallen Welten aufeinander in der Serie „Unwanted“: Ein Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer nimmt gekenterte Flüchtlinge auf, will sie und deren Leid aber tunlichst von den Gästen fernhalten. Die Produktion zeigt die Menschen an Bord genauso wie die Geflohenen mit ihren Wünschen, Träumen und Vergangenheiten - und es sind einige schwer zu ertragende Bilder dabei.