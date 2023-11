Anstieg: „5-Euro-Mieter“ gehen auf die Barrikaden

5-Euro-Wohnen wurde zum 7,3-Euro-Wohnen

Und man müsse mit absoluten Zahlen arbeiten. 100 Euro seien im 500-Euro-Bereich prozentual das Doppelte als im 1000-Euro-Bereich. „Die angebliche Verdoppelung der Miete von Herrn Özdemir stimmt nicht“, so Pollo weiter, der aufgrund des Datenschutzes lediglich ein Referenzbeispiel einer Wohnung am Zwieselweg präsentieren kann: „49-Quadratmeter-Wohnung bei Bezug im November 2020 235, 1. Jänner des Jahres 298 und heuer am 1. Juli 358 Euro. Die Miete pro Quadratmeter ist also von 5 auf 7,3 Euro brutto warm gestiegen, seit Bezug wohlgemerkt. Das gilt auch bei Herrn Özdemir.“