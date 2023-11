Neue Videos zweier Hamas-Geiseln veröffentlicht

Geisel: „Werden gut behandelt“

Die 77-Jährige im Video des Islamischen Jihads sagte, sie glaube, dass Netanyahu die Verantwortung für das „Chaos und alles Schlimme“, das ihnen passiert sei, trage. Er sei auch schuld an dem Mord an Kindern. Israels Regierungschef habe der israelischen und auch „einer anderen“ Gesellschaft Schaden zugefügt. Die Mitglieder des Islamischen Jihads wiederum hätten alles dafür getan, dass sie am Leben bleiben, sagte die Frau auf Hebräisch. Die Geiseln würden gut behandelt. Sie forderte eine Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln.