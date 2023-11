Hamas und Israel begehen Kriegsverbrechen

UNO warnt: „Westjordanland kocht“

Das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNWRA) befürchtet nunmehr auch ein Übergreifen der Eskalation im Gazastreifen auch auf das Westjordanland. „Das Westjordanland kocht“, sagte der Generalkommissar dieser Organisation der Vereinten Nationen, Philippe Lazzarini, am Donnerstag auf einer internationalen Konferenz in Paris über humanitäre Hilfe für die Palästinenser. Es bestehe Bedarf an sinnvoller, kontinuierlicher humanitärer Hilfe für den Gazastreifen. Dazu zähle die Lieferung von Treibstoff.