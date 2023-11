Köstendorfer bleiben beim Thema Wasser hartnäckig

Konstruktive Gespräche erlebten die Köstendorfer, die Donnerstag in Neumarkt am Dialogforum der ÖBB zum Flachgautunnel teilnahmen. So bewertet Ortschef Wolfgang Wagner die Infoveranstaltung, bei der die Bundesbahnen den Planungsstand vorstellten. Doch es bleiben Reibungspunkte rund um die zwei 16,5 km langen Bahntunnelröhren.