Jugendlicher in Deutschland nach Angriff gestorben

Über Einzelheiten der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Nach dpa-Informationen soll sich der Angriff am Donnerstag direkt in der Klasse des tatverdächtigen Mitschülers abgespielt haben. Es handelt sich um eine neunte Klasse, in der üblicherweise Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 16 Jahren unterrichtet werden. Der mutmaßliche Täter kam mit Munition in eine Förderschule für lernschwache Kinder in der Stadt Offenburg (Bundesland Baden-Württemberg).



Hier sehen Sie ein Posting der Polizei Offenburg zum Tod des Opfers.