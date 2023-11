Amok-Alarm: Erneut Schüsse vor deutscher Schule

Erneut Großeinsatz der deutschen Polizei an einer Schule: Laut offiziellen Meldungen sind Donnerstagmittag in der Stadt Offenburg (Bundesland Baden-Württemberg) Schüsse gefallen. Ein Jugendlicher wurde dabei verletzt, ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Erst am Tag zuvor gab es in Hamburg einen ähnlichen Vorfall.