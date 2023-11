Benko: Wie bei Signa verschleiert wurde

An allen Ecken und Enden fehlt der Signa-Gruppe das Geld, in mehreren der weit über 1000 Firmen weltweit beraten sich bereits Geschäftsführer mit Anwälten und Insolvenzrechtsexperten. Finanzjongleur René Benko ist am Mittwoch als Beirats-Chef zurückgetreten. Er bekleidete bei Signa seit zehn Jahren - seit einer strafrechtlichen Verurteilung wegen versuchter verbotener Intervention - keine Funktion als Geschäftsführer oder Vorstand. Offiziell. Inoffiziell war allen klar: Ohne ihn ging kein großer Deal.