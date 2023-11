Machtkampf zu Ende: Benko übergibt Signa-Vorsitz!

Mehrere Sparten der von Benko gegründeten Unternehmensgruppe waren zuletzt in Schwierigkeiten geraten. Vor allem im Immobiliengeschäft häuften sich aufgrund hoher Abwertungen Verluste an. Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass sich Benko auf Druck der Investoren aus seinem eigenen Konzern zurückziehen muss.