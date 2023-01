Machtwort von Dornauer: Baustart für MCI in Sicht

„Jetzt müssen alle rasch in die Gänge kommen!“

Einige offene Punkte waren in den letzten Wochen zu erledigen und restlos zu klären, wie Dornauer ausführt. „Um das von mir vorgegebene Ziel – einen fixen Baustart im Dezember 2023 – zu erreichen, mussten alle Beteiligten in die Gänge kommen“, macht Dornauer am Beginn seiner Regierungsarbeit eine klare Ansage. „Wir hatten diese Woche eine weitere Arbeitssitzung mit der Abteilung Hochbau, dem Baumanagement, Rektor Andreas Altmann und dem MCI-Aufsichtsrat. Im Februar will ich noch eine große Runde mit der Jury.“