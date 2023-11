„Mein Sohn, der Soldat“: Kriegs-Drama mit Omar Sy

Sie befinden sich mitten in einem Krieg, der nicht der ihre ist. In einem fremden Land, dessen Verteidigung sie eigentlich nichts angeht. Wir reden hier von afrikanischen Kolonialsoldaten, die im Ersten Weltkrieg auf der französischen Seite kämpften. Als der 17-jährige Senegalese Thierno (Alassane Diong) zwangsrekrutiert wird, meldet sich sein Vater Bakary (Omar Sy) freiwillig zum Kriegsdienst an der ostfranzösischen Front.