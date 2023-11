Packendes Gerichts-Drama: „Anatomie eines Falls“

Hoch spannend ist dieses permanente Sezieren innerfamiliär schwelender Konflikte, das infolge des ominösen Sturzes in einem Gerichtsverfahren kulminiert. Wie hier investigativ-psychologisches Raffinement an den Fakten nagt, Indizien und Zeugenaussagen gegeneinander ausgespielt werden und Hypothesen urplötzlich der Wahrheitsfindung dienen, gerät zur packenden Regiearbeit von Justine Triet, die in Cannes heuer mit der Goldenen Palme prämiert wurde.