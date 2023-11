Stolze Österreicher | Schäumende Italiener

Österreich und Italien: Zwei Länder, die einander brauchen, alleine schon aus touristischen Gründen. Zwei Länder, die einander eng verbunden sind, historisch sowieso, politisch mal in Liebe (wenn Kanzler Nehammer Ministerpräsidentin Meloni busselt), mal im Streit (wenn Verkehrsminister Salvini Landeshauptmann Mattle wegen des Brenners rügt). Doch nun grollt uns auf einmal ganz Italien. Und Schuld ist? Wien! „Mamma mia, wie kann man so einen schönen Baum ermorden und auch noch nach Wien schicken, wo er dann verbrannt wird?“, wettert der größte Umweltschutzverband des Landes. Der Hintergrund: Die elegante Fichte, die auf dem Wiener Rathausplatz zu Österreichs bekanntesten Christbaum wird, ist stolze 115 Jahre alt, und stand bis vor kurzem unschuldig in einem Naturpark in Südtirol, überlebte dort zwei Weltkriege. „Säbelt doch eure eigenen Bäume um“, schäumen unsere liebsten Nachbarn über den Fichtenmord. Tun wir, liebe Italiener, eh: Denn streng genommen ist der Baum ein Österreicher. Als er im Jahre 1908 in die Höhe schoss, war Südtirol noch bei uns, erst 1919 folgte der Anschluss an Italien durch die Siegermächte. Eine echte Staatsaffäre eben …