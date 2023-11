Harte Pionierarbeit im Zentrum für Altersmedizin

Auf einen anstrengenden Start blickt das Team des Zentrums für Altersmedizin in Waidhofen an der Thaya zurück. Dort wurde die Chirurgie abgespeckt und der erste Fachschwerpunkt des Landes in diesem Bereich im Oktober 2022 eröffnet. In ersten Jahr waren 212 Patienten stationär in Behandlung, der Altersschnitt lag bei 81,5 Jahren und ihre Verweildauer betrug 25 Tage. Nun stockte man von 24 auf 40 Betten auf.