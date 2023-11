Mehr Transparenz bei tierischen Lebensmitteln

Zeigen Sie Haltung!

Und wie steht es um die seit langem geforderte Kennzeichnung tierischer Lebensmittel nach Haltung und Herkunft? Beim Tier&Recht-Tag der Tierschutzombudsstelle Wien erfahren Interessenten, welche Ansätze und Modelle es bereits in den Nachbarländern gibt, wie der Status quo in Österreich ist und was wir uns in Sachen Kennzeichnung (nicht) abschauen und adaptieren sollten.