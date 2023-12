Diese Promi-Babys haben 2023 am meisten entzückt

Prinzessin Eugenie

Auch in der Royal-Welt wurde 2023 Nachwuchs willkommen geheißen. „Jack und ich wollten die Neuigkeiten mit euch teilen, dass unser kleiner Sohn, Ernest George Ronnie Brooksbank am 30. May 2023 auf die Welt kam“, verkündete die Prinzessin auch ihrem Instagram-Account. Ihr erstgeborener Augie sei bereits ein liebevoller großer Bruder.