Viennale-Bilanz: 75.300 Besucher gingen ins Kino

Eine glänzende Oscar-Statue hielt Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi auf der Bühne des Gartenbaukinos in den Händen. Aber was macht die Hollywood-Trophäe in Wien? Ganz einfach: Bei einer Gala für den 2019 verstorbenen langjährigen Viennale-Präsidenten Eric Pleskow überreichte dessen Tochter Michelle Abt den Oscar, den ihr Vater 1985 für „Amadeus“ gewann, an Sangiorgi als Geschenk an das Festival. Eine Brücke vom österreichischen Kino in die amerikanische Traumfabrik...