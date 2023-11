Prozess gegen Gil Ofarim: Täter oder Opfer?

„Packen Sie Ihren Stern ein“

So berichtete es jedenfalls der jüdische Künstler in einem viral gegangenen Video auf Instagram. „Packen Sie Ihren Stern ein“, soll ein Hotel-Angestellter damals den Sänger aufgefordert haben, nachdem er ihn schon minutenlang in der Schlange an der Rezeption ignoriert hätte.