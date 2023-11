Finstere Prognose für Harry und Meghans Ehe

War Meghan nur hinter seiner Bekanntheit her?

Der Kanadier Graydon sei der Meinung, dass die Herzogin von Sussex, Harry in die Irre geführt habe, um ihre Bekanntheit zu steigern. Daher werde die Ehe möglicherweise nicht auf Dauer sein. Er erklärte sogar gegenüber „Sunday Times“: „Ich würde die Dauer der Ehe eher in Jahren als Jahrzehnten messen.“