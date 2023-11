Prinz Harry gibt König Charles zum 75er einen Korb

Kein Treffen rund um Krönung

Das letzte Aufeinandertreffen von Harry und der Royal Family fand bei der Krönung von König Charles und Königin Camilla im Mai statt. Ein familiäres Beisammensein kam dabei jedoch nicht zustande. Denn der Prinz bestieg nach der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey umgehend einen Flieger zurück in die USA, um den Geburtstag seines Sohnes Archie zu feiern. Der Kleine wurde nämlich just am Krönungstag vier Jahre alt.