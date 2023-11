Umstrittenes Urteil gegen Wut-Lenker aufgehoben!

Dieses Urteil war ein echter Aufreger, wie dreieinhalbtausend Kommentare unter dem „Krone“-Bericht vom 20. Juni über den Prozess im Wiener Landl belegen. Ein 40-jähriger Autofahrer, der bei einer Aktion von Klimaklebern am 11. Jänner einen Aktivisten von der Straße beförderte, wurde wegen Nötigung und Störung einer Versammlung zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt. Am Dienstag hob das Oberlandesgericht in der Berufungsverhandlung die Verurteilung auf.