Darum darf der Hitlerkäfer nicht umbenannt werden

Chaos und Verwirrung bei Umbenennung befürchtet

Es gab vor Kurzem bereits Überlegungen, die Vorschriften zu ändern - am Ende gab es jedoch eine Absage von der Kommission der ICZN, die die korrekte Einhaltung der wissenschaftlichen Benennung und Klassifikation aller Tierarten überwacht. Die Begründung: Umbenennungen könnten für Chaos und Verwirrung in der wissenschaftlichen Literatur sorgen. Das wollen viele aber nicht akzeptieren: „In welchen anderen Bereichen menschlichen Wirkens wird noch etwas nach Hitler benannt?“, fragte etwa Estrela Figueiredo von der Nelson-Mandela-Universität in Südafrika. „Die Vorschriften müssen sich ändern und angepasst werden, wie im Rest der Gesellschaft“, fordert der Wissenschaftler.