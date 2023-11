Bekanntes und Unbekanntes in Wien entdecken

Auch sechs monströse Flak-Türme, die nach dem Krieg nicht abgerissen werden konnten, erinnern an dunkle Zeiten. Einer davon befindet sich im 6. Bezirk und ist zum Symbol des Lebens – des Unterwasserlebens – geworden: das Haus des Meeres, eine Unterwasserwelt, in einem Gebäude, das hoch in den Himmel ragt. Rund 600 verschiedene Arten und insgesamt über 10.000 Tiere können in diesem Zoo besucht werden, eine wahre Artenvielfalt.