Burgtor beschmiert: Wienerin mit Stein zum Prozess

Jene Begleiter der Angeklagten, die am ersten Prozesstag im Oktober ständig die Verhandlung störten, sind am Urteilstag nicht mit ins Wiener Landl gekommen. Dafür brachte die 49-Jährige am Montag etwas anderes mit, das für Verwunderung sorgte: Mitten im Prozess zog Frau M. einen rund 30 cm langen Stein (!) aus ihrem Plastiksackerl - um zu zeigen, mit welcher Art von Stift sie am 17. Juni während der Vienna Pride - quasi als Gegendemonstrantin - mehrere Säulen des denkmalgeschützten Burgtors in der Wiener Innenstadt verunstaltet hat. Damals am Graffiti zu lesen: „Pride before the fall“, was sie mit „Hochmut kommt vor dem Fall“ übersetzt wissen will.