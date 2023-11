Tausende alte Bronzemünzen vor Sardinien entdeckt

Befinden sich in der Nähe Schiffswracks?

Nach Angaben des Ministeriums wurden die Münzen hauptsächlich in einem breiten Sandbereich zwischen dem Unterwasser-Seegras und dem Strand gefunden. Angesichts der Lage und der Form des Meeresbodens könnten sich in der Nähe Reste von Schiffswracks befinden, so das Ministerium.