USA: Über 700 historische Goldmünzen in Maisfeld

Mehr als 700 Goldmünzen aus der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs sind in einem Maisfeld im US-Bundesstaat Kentucky entdeckt worden. Die Münzen des „Großen Kentucky-Schatzes“ werden jetzt von der Website GovMint.com zum Verkauf angeboten und könnten insgesamt Millionen von Dollar einbringen. Ein Mann hatte den Münzschatz in diesem Jahr auf dem Gelände einer Farm in Kentucky entdeckt. Der genaue Fundort und die Identität des Mannes blieben geheim.