Auf Party unter 500-Kilo-Seilbahnrad geraten

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei kurz nach Mitternacht in der alten Seilbahnstation Fläscherberg, die als Event-Lokalität gemietet werden kann. Drei Gäste der Geburtstagsgesellschaft hängten sich aus Spaß an das Umlenkrad der alten Seilbahn, welches zur Dekoration vor Ort in einer Höhe von rund drei Metern aufgehängt war.