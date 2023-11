„Rassengesetze“ bringen Imker-Rebellen vor Gericht

Die meisten Bienen zittern in ihren Stöcken schon, um sich warmzuhalten - bei den Imkern geht´s dafür derzeit umso heißer her. Denn am Kärntner Landesverwaltungsgericht wurde ein Urteil gefällt, das in die Diskussion um die Rassen-Vorschriften für die Kärntner Carnica wieder Öl ins Feuer gießen dürfte!