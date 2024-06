Berlin und Paris entwickeln neue Präzisionsraketen

Nach mehr als zwei Jahren Krieg in der Ukraine trafen sich die Staatschefs der EU-Schwergewichte Deutschland und Frankreich kürzlich, um über eine gemeinsame Militärstrategie und das europäische Abschreckungspotenzial gegenüber Moskau zu sprechen. Ergebnis der Gespräche: Berlin und Paris entwickeln gemeinsam eine Langstreckenwaffe, die Ziele tief in russischem Gebiet treffen können soll. Sie ist eine Botschaft an Putin.