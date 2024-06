Liebe vorgegaukelt und viel Geld bekommen

Die Frau und der Mann, der sich als ihr zukünftiger Partner ausgab, hatten von 2020 bis 2023 regelmäßigen Internetkontakt. Während dieser Zeit überredete er sie, ihm Geld zu überweisen, was sie schließlich auch tat. Die Überweisungen fanden nicht nur in Deutschland statt, sondern auch in der Türkei. Als die Frau schließlich erkannte, dass sie betrogen worden war, war es bereits zu spät. Sie hatte insgesamt mehr als 18.000 Euro verloren.