Klagenfurter Auge in Auge mit Superstar Harry Kane

Ein Klagenfurter mitten unter Weltstars! Tarik Muharemovic feierte am Dienstag sein Teamdebüt für Bosnien – beim 0:3 (0:0) gegen EM-Mitfavorit England. Der 21-jährige Innenverteidiger wurde in Minute 82 eingewechselt – da waren Asse wie Harry Kane, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer oder Jack Grealish am Platz. Das 0:3 gegen Superstar Kane, der am Fünfer gekonnt von seinem Bewacher entwischte (den Ball ins Tor spitzelte!) konnte er nicht verhindern.