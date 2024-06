Narvik und Gröden 2029 und 2031 Alpin-WM-Gastgeber

Die nächsten alpinen Ski-Weltmeisterschaften steigen im kommenden Februar (4. – 16.) in Saalbach-Hinterglemm, 2027 ist Crans-Montana in der Schweiz an der Reihe. Bestätigt wurde in Island auch der alpine Rennkalender für die kommende Saison. Der Weltcup beginnt am 26. und 27. Oktober mit den Riesentorläufen in Sölden und endet am 27. März in Sun Valley/USA. Rennen in Österreich gibt es zudem in Gurgl (Slalom am 23.11./Frauen und Männer), Semmering (28./29. Dezember/Frauen), St. Anton (11./12. Jänner/Frauen), Flachau (14. Jänner/Frauen), Kitzbühel (24.-26. Jänner/Männer) und Schladming (28./29. Jänner/Männer).