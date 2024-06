Erfolgreiche EM-Tests für Portugal und Schweiz

Schweizer in Torlaune

Den deutlichsten Sieg am Dienstag feierte die Schweiz. Steven Zuber (20.), Zeki Amdouni (47.), Nico Elvedi (63.) und Xherdan Shaqiri per Elfmeter (70.) trafen für die Eidgenossen in Luzern. Die vom ehemaligen GAK-Legionär Matjaz Kek trainierten Slowenen gewannen in Ljubljana gegen Armenien mit 2:1 (1:0). Tomi Horvat war bis zur 71. Minute im Einsatz, sein Sturm-Graz-Klubkollege Jon Gorenc Stankovic wurde in der 79. Minute eingewechselt. Irland besiegte Ungarn durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:1), Rumänien und Bulgarien trennten sich torlos.