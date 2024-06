Skandal! Spieler schoss Linienrichter zu Boden

Im Rückspiel des KFV-Cup-Finales schoss Köttmannsdorfs Adis Ajkic den Linienrichter mit einer Trinkflasche nieder – das Spiel stand am Rande des Abbruchs. Am Ende triumphierte Köttmannsdorf im Elfmeterschießen über Grafenstein. In der Kärntner Liga trat Spittals Obmann Michael Pech zurück. Für die nächste Saison hat nur ein Spieler einen Vertrag. . .