Durch Reisebüro-Pleite 1000 Euro gespart

Die FTI-Pleite sorgt für gewaltige Turbulenzen in der Reisebranche. Urlaubsreife zittern um ihre anstehenden, teils schon bezahlten Sommeraufenthalte, andere müssen den Hotelpreis vor Ort gleich noch einmal bezahlen. In all der Unsicherheit versuchen Reisebüros und Arbeiterkammer zu helfen. Wer vor Ort gut verhandelt, kann aber auch Glück haben – wie der Fall einer Familie zeigt.