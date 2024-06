EM-Generalprobe: Österreich – Serbien ab 20.45 Uhr

Endgültiger EURO-Kader am Freitag

Die ÖFB-Kicker reisten am Montag wegen der vom Regen in Mitleidenschaft gezogenen Trainingsplätze verfrüht von Windischgarsten nach Wien und absolvierten ihr Abschlusstraining nicht wie ursprünglich geplant in der oberösterreichischen Gemeinde, sondern im Happel-Stadion. In der Bundeshauptstadt bleibt das Nationalteam bis Freitag – an diesem Tag wird der endgültige EURO-Kader nominiert und der Flug in die Schweiz angetreten. Nach dem Match in St. Gallen dürfen die Kicker noch freie Tage genießen, am 12. Juni wird im EURO-Basecamp in Berlin eingecheckt.