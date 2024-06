Slowenien erkennt Palästina als Staat an

Hitzige Debatte zwischen den EU-Spitzenkandidaten

Die Anerkennung Palästinas wurde am Montagabend auch hitzig in der Fernsehdebatte der EU-Spitzenkandidaten diskutiert. In der scharfen Diskussion im Privatsender POP TV wurde auch eine angebliche Einflussnahme Israels auf die SDS hervorgehoben. Der liberale Europaabgeordnete Klemen Grošelj und sein sozialdemokratischer Parlamentskollege Matjaž Nemec sprachen von einer Einmischung Israels in die slowenische Innenpolitik. Sie bezogen sich dabei auf Äußerungen des israelischen Außenministers Israel Katz auf X.