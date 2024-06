Rangnick: „Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen“

Alexander Prass (Verteidiger Österreich):

„Wir sind richtig gut gestartet, waren richtig aggressiv gegen den Ball, haben die Ballgewinne umgemünzt in Torchancen und auch in Tore. Das ist das Spiel, das wir machen wollen. Nach einer halben Stunde haben wir ein bisschen nachgelassen. In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen zu ungefährlich, hatten zu wenige Torschüsse, da hat die Abstimmung ein bisschen gefehlt. So haben die Serben gut Druck machen können. Am Ende haben wir es über die Zeit gebracht, der Sieg zählt.“