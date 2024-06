Sulaiman A. fand Schutz, nun stach er Polizist tot

Das tödliche Messerattentat von Mannheim wirbelt viel politischen Staub auf. Denn mittlerweile ist bekannt, dass der Täter, ein 25-jähriger Afghane, einst als Teenager in Deutschland Schutz suchte und diesen auch bekam. Nun „bedankte“ er sich für diese Gastfreundschaft mit einer kaltblütigen Bluttat an einem Polizisten. Nicht nur in Deutschland rücken nun Themen wie Migration, Integration und Islamismus wieder in den Fokus.