Dragovic für 100 Länderspiel-Einsätze geehrt

Debüt gegen Serbien

Dragovic erhielt seine Auszeichnung unter großem Applaus im gut gefüllten Ernst Happel Stadion von ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer und -Sportdirektor Peter Schöttel. Sein erstes Länderspiel hatte der Wiener am 6. Juni 2009 ausgerechnet gegen Serbien – das Land, aus dem seine Eltern stammen – bestritten. Damals debütierte er mit 18 Jahren beim 0:1 in der WM-Qualifikation in Belgrad in der Innenverteidigung. In seinen 100 Länderspielen gelangen Dragovic zwei Tore. Er absolvierte sowohl die EM 2016 als auch die EM 2021 für das ÖFB-Team.