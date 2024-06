Warnstufe Rot in NÖ, Donau über Ufer getreten

Nach den heftigen Unwettern in weiten Teilen Österreichs am Montag geht der Starkregen am Dienstag in die zweite Runde: In Niederösterreich herrscht Warnstufe Rot. In Linz war die Donau bereits am Morgen über die Ufer getreten. Auch Hagel und Gewitter sind im Land wieder zu erwarten.